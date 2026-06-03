Until Dawn 2 ufficialmente rivelato su PlayStation State of Play

Come una delle ultime sorprese della presentazione di State of Play di stasera, abbiamo avuto la rivelazione ufficiale di Until Dawn 2. Stiamo vedendo un altro gruppo di giovani celebrità coinvolte in una situazione orribile, con il giocatore che ha il pieno controllo su chi vive e chi muore.

Curiosamente, questo gioco non proviene da Supermassive Games, lo sviluppatore dietro l'originale Until Dawn. Invece, Firesprite Studios ha il controllo di questo. Invece di essere rinchiusi in una baita, aggrediti a ogni angolo dai Wendigo, Until Dawn 2 ci porta su un'isola soleggiata, apparentemente infestata. Il nostro gruppo è composto da influencer che hanno costruito una carriera mentendo sulle loro scoperte soprannaturali.

In questo caso, si scopre che le voci erano fin troppo vere, e presto vediamo il nostro cast iniziare a essere massacrato uno dopo l'altro. Finora il cast include Neil Newbon, Dacre Montgomery e molti altri volti riconoscibili. Anche Peter Stormare fa ritorno. Dai un'occhiata al trailer di presentazione qui sotto e tieni d'occhio Until Dawn 2 quando uscirà il prossimo anno.