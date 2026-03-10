Until Dawn Remake sviluppatore ufficialmente sciolto

HQ

Ballistic Moon, lo studio dietro Until Dawn Remake del 2024, è stato ufficialmente sciolto. Questo potrebbe non sorprendere molti lettori, considerando che lo studio aveva sentito poco rumore dopo la sua chiusura di fatto all'inizio dello scorso anno.

Tuttavia, Ballistic Moon ha ora ufficialmente depositato i documenti legali richiesti nel Regno Unito per essere sciolti. Attualmente, non esiste alcuna formulazione ufficiale da parte di Sony, PlayStation o Ballistic Moon che lo confermi, dato che la partenza dello studio è molto discreta.

Il Until Dawn Remake non è stato considerato il miglior lavoro di Sony nella generazione PS5. Ha comunque recensioni un po' contrastanti, ma molti fan lo hanno criticato per aver sconvolto la visione e la direzione del gioco originale. Che tu realizzi un gioco con recensioni contrastanti, negative o ottime, sembra che tu non sia mai al sicuro da licenziamenti e chiusure, come ha dimostrato EA di recente con i licenziamenti di Battlefield Studios.