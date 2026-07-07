Uomo arrestato dopo aver vissuto nella foresta nazionale per 8 anni

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Un uomo di 65 anni in Arizona è stato arrestato dopo che le autorità hanno scoperto che presumibilmente viveva illegalmente in una zona della Tonto National Forest per circa otto anni. Secondo le autorità forestali statunitensi, è stato trovato un ampio campo con diverse strutture, focolari e circa mezza tonnellata metrica di rifiuti sparsi nell'area.

L'uomo, identificato come Mark Gatz, si dice abbia ripetutamente ignorato sia gli avvertimenti che gli ordini precedenti riguardanti, tra le altre cose, falò non autorizzati, costruzioni su terreni pubblici e abitazioni illegali. Quando le autorità visitarono il sito, trovarono anche olio motore, oggetti per la casa e grandi quantità di rifiuti.

Le normative per i parchi nazionali e le foreste nazionali negli Stati Uniti consentono tipicamente il campeggio per un massimo di 14 giorni all'interno di un periodo di 30 giorni. Le autorità quindi sostengono che il campo costituisse una residenza permanente non autorizzata. L'uomo è stato arrestato il 25 giugno e successivamente condannato al tempo scontato più tre anni di libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole di alcune violazioni.