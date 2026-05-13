Uomo condannato a sei anni di carcere per aver venduto metanfetamina a forma di Mario

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È risaputo che Nintendo ha quasi zero tolleranza per i progetti dei fan, e anche i fan fedeli tendono a scuotere la testa davanti a piccoli tributi. A volte, però, è facile sentire che le persone si sono prese un po' troppe libertà con i loro marchi, e questo include un trentatreenne di nome Ronnell Rogers.

Gamespot ora riferisce che è stato condannato a sei anni di carcere per aver venduto pillole di metanfetamina, usando un'esca molto speciale... le pillole avevano la forma di Mario. Rogers era già in libertà vigilata, che aggiungeva diversi anni alla sua pena detentiva.