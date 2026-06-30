Uomo di 98 anni diventa virale per aver fatto ancora 40 flessioni al giorno

HQ

Un uomo vicino ai 100 anni nel Regno Unito sta facendo vergognare molti di noi, e no, non è perché sta facendo giri del suo giardino. Bill Kober, 98 anni, di Woolbridge, Suffolk, fa ancora 40 flessioni al giorno, ogni giorno come modo per restare attivo.

Kober è diventato piuttosto virale per i suoi 40 piegamenti, ed è stato intervistato dalla BBC per i suoi sforzi. Kober fa 20 flessioni al mattino e altri 20 la sera. Vive secondo il mantra "se non lo usi, lo perdi", e conosce persino il segreto della forma perfezionale, che è tenere la schiena il più dritta possibile. A quanto pare l'allenatore della sua palestra gli dice che questo aiuterà a modellare i glutei, ma non sappiamo quanto Kober sia preoccupato di questo in questi giorni.

"Bill mi ha fatto vergognare", ha detto George King, 31 anni, il giornalista che ha intervistato Bill. Si sono impegnati in una gara di flessione, ma Kober è riuscito a fare molto meglio, superando facilmente 15 in un singolo set.