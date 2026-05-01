Uomo in fiamme

Nel 1987 lo incontrammo in Italia. Nel 2004 si è presentato a Città del Messico. Ora tocca a Rio de Janeiro. La serie di romanzi di A.J. Quinnell su John Creasy è già stata adattata per il cinema due volte in passato, ma ora tocca a Netflix interpretare il personaggio, questa volta sotto forma di serie TV. Cambiare ambientazione e cast è spesso un modo efficace per ridare vita a una storia familiare, ma in questo caso il risultato finale è un miscuglio.

In questa adattamento di Man on Fire, Yahya Abdul-Mateen II interpreta John Creasy, un ex soldato d'élite la cui abilità più grande era sopravvivere all'impossibile. Tuttavia, quest'aura eroica ormai è ormai un ricordo del passato; incontriamo un uomo che lotta con un grave PTSD dopo una missione traumatica e costosa a Città del Messico. Mentre Creasy è sull'orlo della rovina, il suo vecchio amico Paul Rayburn gli porge una mano nel tentativo di rimetterlo in piedi. Nonostante le proteste di Creasy che sostiene di non essere pronto per il campo, viene convinto ad accettare un incarico da guardia del corpo. Ma nonostante la sua riluttanza, viene inesorabilmente richiamato nella spirale della violenza quando la figlia di Rayburn si ritrova in pericolo e ha bisogno della sua protezione.

La decisione di spostare l'ambientazione dall'Italia del libro al cuore di Rio de Janeiro, in Brasile, sembra logica, soprattutto considerando che il creatore della serie, Kyle Killen, sembra voler creare un thriller geopolitico piuttosto che una pura storia di vendetta. La serie solleva interessanti domande sulle conseguenze dell'ingerenza statunitense nella politica interna di altri paesi e su come ciò influenzi l'individuo. Il problema è che l'equazione non torna mai del tutto. I demoni personali di Creasy sono ridotti a una nota a margine che non viene mai esplorata in profondità. Cercando di collegare la leadership politica di vertice brasiliana al dramma più intimo di Creasy, si rischia sia di sminuire il quadro più ampio sia di complicare troppo quella che è essenzialmente una narrazione essenziale e essenziale.

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Yahya Abdul-Mateen II fa del suo meglio con una sceneggiatura frammentata in cui le motivazioni dei personaggi spesso rimangono poco chiare. Lui e il resto del cast offrono interpretazioni solide, ma vengono delusi da una trama che sembra forzata nella sua ricerca di peso politico. Il filo conduttore che collega i corridoi del palazzo presidenziale con le favelas di Rio de Janeiro è tutt'altro che chiaro. La salute mentale di Creasy tende anche a essere trattata più come un espediente drammatico che come un vero tratto caratteriale – uno strumento per aumentare la tensione nelle singole scene piuttosto che dare peso al suo trauma. Tra le altre interpretazioni, l'attrice britannica Billie Boullet e l'attrice brasiliana Alice Braga brillano di più.

Nell'acclamato adattamento cinematografico del 2004 di Tony Scott, sia l'atmosfera che il protagonista risultavano crudi e autentici. Nel 2026, Creasy appare più come una caricatura, plasmata dalle aspettative contemporanee di un eroe d'azione moderno: dove una volta c'era l'alcol, ora c'è il PTSD, e dove la forza trainante era la vendetta, ora si tratta di dolore, perdita e della strada verso la guarigione. La serie TV inciampa nello scontro tra i conflitti su piccola e grande scala. È proprio questa divisione che fa perdere il focus della serie e impedisce che il coinvolgimento del pubblico con i personaggi si approfondisca davvero. Quello che otteniamo è una solida produzione d'azione che, con una sceneggiatura più compatta e un'identità più chiara, avrebbe avuto il potenziale di superare i suoi predecessori.