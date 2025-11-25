Uomo italiano che si traveste da madre defunta per richiedere la pensione dal 2022, catturato mentre rinnovo il documento d'identità

HQ

Un uomo italiano della città di Borgo Virgilio, vicino a Mantova, è sotto indagine dopo essersi travestito da sua madre defunta per continuare a percepire la pensione.

Le autorità affermano che il 56enne ha nascosto il corpo della madre a casa dopo la sua morte nel 2022 e ha richiesto migliaia di euro in sussidi.

Il caso è venuto alla luce qualche giorno fa, quando si sarebbe presentato all'ufficio comunale vestito da donna anziana per rinnovare la carta d'identità. Un membro dello staff, sospettoso del suo aspetto e della sua voce, ha allertato la polizia.

Gli investigatori hanno confrontato la foto ufficiale della donna con quella dell'uomo al bancone, poi hanno perquisito la sua casa e trovato il corpo nascosto nella lavanderia.

Il sindaco locale Francesco Aporti racconta al Corriere della Sera che l'uomo indossava rossetto, smalto, gioielli, una parrucca e "si trascinava come una vecchia donna", ma le sue mani e il collo lo tradivano.

Secondo i media italiani, l'uomo era un infermiere disoccupato che dipendeva dalla pensione materna oltre al reddito proveniente da diverse proprietà.

In Italia negli ultimi anni si è registrati casi simili, inclusi episodi a Verona e Puglia, dove parenti hanno nascosto i corpi dei genitori deceduti per continuare a ricevere pensioni.