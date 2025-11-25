Uomo italiano che si traveste da madre defunta per richiedere la pensione dal 2022, catturato mentre rinnovo il documento d'identità
Gli investigatori affermano che il 56enne ha nascosto il corpo in casa per quasi tre anni.
Un uomo italiano della città di Borgo Virgilio, vicino a Mantova, è sotto indagine dopo essersi travestito da sua madre defunta per continuare a percepire la pensione.
Le autorità affermano che il 56enne ha nascosto il corpo della madre a casa dopo la sua morte nel 2022 e ha richiesto migliaia di euro in sussidi.
Il caso è venuto alla luce qualche giorno fa, quando si sarebbe presentato all'ufficio comunale vestito da donna anziana per rinnovare la carta d'identità. Un membro dello staff, sospettoso del suo aspetto e della sua voce, ha allertato la polizia.
Gli investigatori hanno confrontato la foto ufficiale della donna con quella dell'uomo al bancone, poi hanno perquisito la sua casa e trovato il corpo nascosto nella lavanderia.
Il sindaco locale Francesco Aporti racconta al Corriere della Sera che l'uomo indossava rossetto, smalto, gioielli, una parrucca e "si trascinava come una vecchia donna", ma le sue mani e il collo lo tradivano.
Secondo i media italiani, l'uomo era un infermiere disoccupato che dipendeva dalla pensione materna oltre al reddito proveniente da diverse proprietà.
In Italia negli ultimi anni si è registrati casi simili, inclusi episodi a Verona e Puglia, dove parenti hanno nascosto i corpi dei genitori deceduti per continuare a ricevere pensioni.