Uomo porta in tribunale un hotel per cani di lusso per i continui abbai

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Un uomo a Malibu, California, ha intentato una causa contro il celebre Malibu Dog Hotel, chiedendo circa 500.000 dollari di risarcimenti. Secondo la denuncia, il rumore dei cani che abbaiano è così diffuso da interferire sia con la capacità sia sua che dei suoi ospiti di utilizzare normalmente la residenza.

L'uomo, Kamran Razavi, che vive in una casa proprio di fronte all'hotel per cani, sostiene che l'attività causa disturbi ricorrenti e li descrive come un problema di lunga data. Afferma anche di aver cercato di risolvere la situazione con l'hotel per cani prima che la questione arrivasse in tribunale, ma senza successo.

Il Malibu Dog Hotel è in attività dal 1948 e offre servizi di pensione per cani ai proprietari di animali domestici a pagamento. L'hotel non ha ancora commentato pubblicamente la causa, ma sui social media diversi utenti hanno espresso il loro sostegno all'attività e suggerito di raccogliere fondi per coprire i costi della difesa legale.