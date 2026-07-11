Uomo quasi risucchiato fuori da un finestrino su un volo Ryanair

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Un motore malfunzionante fece volare detriti contro un finestrino di un volo Ryanair, rischiando quasi di far scaraventare un passeggero fuori dal finestrino. Era appeso con la testa e le spalle fuori dal finestrino, ma fortunatamente rimase allacciato mentre sua moglie e altri passeggeri lo tiravano dentro (grazie, Dexerto).

Fortunatamente, l'uomo sembrava essere scappato senza ferite, e l'aereo tornò a Salonicco, in Grecia, da dove era decollato. Altri passeggeri hanno riferito di aver sentito un forte botto prima dell'incidente, e ovviamente avrebbe potuto andare molto peggio.

Ai passeggeri è stato offerto un volo sostitutivo relativamente presto dopo l'atterraggio, ma possiamo immaginare che non tutti fossero esattamente desiderosi di tornare in volo così rapidamente dopo l'incidente.