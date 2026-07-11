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Uomo quasi risucchiato fuori da un finestrino su un volo Ryanair

Tutto fu sistemato e la persona sopravvisse grazie a passeggeri eroici.

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Un motore malfunzionante fece volare detriti contro un finestrino di un volo Ryanair, rischiando quasi di far scaraventare un passeggero fuori dal finestrino. Era appeso con la testa e le spalle fuori dal finestrino, ma fortunatamente rimase allacciato mentre sua moglie e altri passeggeri lo tiravano dentro (grazie, Dexerto).

Fortunatamente, l'uomo sembrava essere scappato senza ferite, e l'aereo tornò a Salonicco, in Grecia, da dove era decollato. Altri passeggeri hanno riferito di aver sentito un forte botto prima dell'incidente, e ovviamente avrebbe potuto andare molto peggio.

Ai passeggeri è stato offerto un volo sostitutivo relativamente presto dopo l'atterraggio, ma possiamo immaginare che non tutti fossero esattamente desiderosi di tornare in volo così rapidamente dopo l'incidente.

Uomo quasi risucchiato fuori da un finestrino su un volo Ryanair
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