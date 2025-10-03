Uomo tunisino condannato a morte per post su Facebook che criticano il presidente

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un uomo tunisino ha ricevuto una condanna a morte dopo aver postato su Facebook commenti critici sul presidente, in un caso che i gruppi per i diritti descrivono come scioccante e senza precedenti. La sentenza arriva nel mezzo di una più ampia repressione del dissenso da quando il presidente ha assunto il controllo quasi totale del governo. Il cittadino condannato è un normale lavoratore con poca istruzione formale, e la decisione ha suscitato indignazione online e sollevato preoccupazioni sull'indipendenza della magistratura e sulla repressione politica. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!