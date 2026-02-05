Urlo: Dal meglio al peggiore

HQ

Quando Scream debuttò nel 1996, segnò una rinascita per il genere slasher, che era morente da molto tempo. Con la sua intertestualità e consapevolezza di sé, è diventato un enorme successo, e sappiamo tutti cosa significa un grande successo per i vestiti di Hollywood: c'è denaro da guadagnare. Ora che Scream 7 sta per uscire, ho pensato di cogliere l'occasione per classificare i miei preferiti del franchise, dal peggiore al migliore. Attenzione spoiler!

6. Scream VI (2023)

Fin dall'inizio, inizio a sospettare qualcosa di sospetto quando improvvisamente cominciano a comparire numeri romani nel titolo, mentre i predecessori (e il settimo capitolo) usano numeri arabi. Questa incoerenza nella numerazione non è affatto il problema più grande del film. Ghostface nella metropolitana di New York probabilmente sembrava un'idea divertente quando è stata proposta la storia per questo quinto sequel, ma questo è già stato fatto in Venerdì 13 Parte VII: Jason prende Manhattan (1989), che sappiamo tutti essere uno degli episodi più strani e peggiori del franchise. Il film è noioso per tutta la durata, con pochissimi, se non nessuno, punto di luce, e la battaglia finale nel teatro abbandonato è terribile. Secondo me, questo film sarebbe stato molto migliore se fossero rimasti a Woodsboro. Scream è semplicemente al suo meglio come film horror di una piccola città.

5. Urlo 4 (2011)

Dopo una pausa di 11 anni, Scream fa un ritorno con un terzo sequel, ed è chiaro fin dall'inizio che i registi intendono fare un grande ritorno, cosa che credo non siano mai riusciti a fare. La sequenza iniziale è un film all'interno del film (chiamato Stab) all'interno del film. Questo potrebbe sembrare qualcosa di super intelligente e originale, ma da me fa sospirare pesantemente questo riferimento a Inception. Continuano a cavalcare l'onda di ciò che è attuale durante tutto il film, e questo significa tutto, dal found footage ai reboot. Molto ruota anche attorno ai social media, cosa che non trovo affatto divertente nei film slasher. Ma sono vecchio, di vedute ristrette e conservatore, quindi dovrò accettarlo, perché uno dei punti di forza di Scream è sempre stato che è un momento attuale, e i social media erano un argomento molto caldo nel 2011. Vengono introdotti nuovi personaggi, il più importante dei quali è forse Jill, cugina di Sidney Prescott (Neve Campbell), l'ultima ragazza del franchise, cosa che trovo un po' noiosa e codardo. Non deve sempre essere un parente a fare l'ingresso e a prendere il centro della scena; Può anche essere un personaggio che non ha alcun lego familiare.

Annuncio pubblicitario:

4. Urlo 3 (2000)

Questo secondo sequel è ancora più meta del precedente, dato che il film è ambientato principalmente sul set di Stab 3, e la location si è spostata anche a Hollywood. Ricordo di essere rimasto deluso dal film quando uscì all'inizio del nuovo millennio, e nel corso degli anni nulla è cambiato. Va detto che il film uscì in un momento relativamente inopportuno, se questa è la parola giusta, dato il massacro di Columbine. Lo studio cinematografico ordinò a Wes Craven e al suo team di includere più umorismo e meno violenza. Non appena detto che fatto, cosa certamente ben accolta, ma in questo caso più umorismo e meno violenza era una cosa negativa. Diventa ancora più noioso quando si scopre che l'assassino del film è il fratellastro di Sidney e la mente dietro il piano degli assassini nel film originale. Dopo questo film, la serie, come detto sopra, ha preso una pausa di 11 anni prima del sequel successivo, che, col senno di poi, è più debole di questo.

Annuncio pubblicitario:

3. Urlo (2022)

Una lunga pausa non significa sempre un film peggiore, come sopra, ma gli 11 anni (di nuovo) trascorsi tra il quarto e il quinto film (che, stranamente, si chiama semplicemente Scream, come il film originale) hanno rappresentato una sorta di nuovo inizio. La violenza è tornata, e molte cose sembrano nuove e fresche. In modo positivo, aggiungerei, per un tradizionalista come me. Quando si tratta di film horror e slasher, ovviamente. Penso anche che Wes Craven si sia seduto sulla sua sedia da regista in paradiso, abbia guardato in basso e abbia fatto due pollici in su. Vengono introdotti nuovi meta-concetti, in particolare il requel, che è una combinazione di remake e sequel, dove significa che una serie viene riavviata, ma con vecchi personaggi che non sono più le forze trainanti come prima. Sembra più fresco di quanto non sia stato da molto tempo. Eppure, le allucinazioni/sequenze oniriche con Billy Loomis, uno degli assassini del primo film, avrebbero potuto essere omesse.

2. Urlo 2 (1997)

Un vero e proprio sequel che ha incassato quasi quanto l'originale (rendendo Scream 2 il secondo film con il maggior incasso della saga). Wes Craven ci accompagna in un viaggio, offrendo altro dello stesso senza ripetersi in modo significativo. Una scena interessante è quando Ghostface insegue Gale e Dewey nelle stanze insonorizzate, una brillante metafora visiva che tende a Hitchcock con la sua sensazione claustrofobica. Craven sapeva il suo lavoro! Un'altra cosa che fa è scioccarci uccidendo l'intenditore di film horror Randy, in pieno giorno, per di più. Ha fatto da portavoce, o una sorta di narratore, se vogliamo, per noi appassionati di film horror che guardiamo. In poche parole, è un ottimo sequel che offre ciò che volevi in anticipo.

1. Urlo (1996)

Nessuno di questi può, ovviamente, competere con l'originale, che a mio parere è uno dei migliori film dell'era moderna (horror). L'ho visto l'ultima volta ad Halloween e sono rimasto ancora una volta colpito da quanto sia un film horror perfetto. C'è una vera tensione per tutto il film, omicidi stilosi (cosa positiva in questo contesto) e una consapevolezza di sé davvero incredibile. Il film alterna davvero tra rendere omaggio ai film slasher e prendere in giro il genere. Vediamo ogni tipo di riferimento a film horror che rendono nerd come me assolutamente entusiasti. È anche affascinante e rinfrescante vedere un assassino più umano rispetto, per esempio, di Jason Voorhees e Freddy Krueger. Questo è già evidente nella scena iniziale quando Ghostface viene messo a terra due volte, prima da un pugno in faccia e poi da un calcio diretto ai gioielli della corona. Penso che mi fermerò qui, perché non è inconcepibile che un articolo più approfondito su questo film possa uscire non troppo lontano.

Sei d'accordo con questa classifica o l'avresti fatta diversamente?