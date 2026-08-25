US Open in doppio misto: quando giocano oggi Alcaraz e Williams, Sabalenka e Djokovic?

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Il doppio misto degli US Open raggiunge il secondo dei tre giorni: la mini-competizione (criticata da molti per sembrare più un torneo esibizione che un vero Grande Slam) si è svolta le partite di qualificazione lunedì, e oggi, martedì, si terranno gli ottavi di finale e i quarti di finale, seguiti da semifinali e finale mercoledì.

Le partite inizieranno oggi alle 10:00 ora locale a New York, con una partita tra Gael Monfils ed Elina Svitolina contro Felix Auger-Aliassime e Alexandra Eala, allo stadio Louis Armstrong. In Europa, sarà alle 16:00 CEST, alle 15:00 BST.

L'azione inizierà un'ora dopo allo Arthur Ashe Stadium con Novak Djokovic e Aryna Sabalenka contro Henry Patten e Katerina Siniakova (17:00 CEST, 18:00 BST).

La partita molto attesa tra Carlos Alcaraz e Serena Williams, contro Lloyd Glasspool ed Erin Routliffe, si terrà non prima delle 20:00 CEST, 19:00 BST, la partita finale allo stadio Arthur Ashe.

L'incontro finale al Louis Armstrong, non prima delle 20:30 CEST, 19:30 BST, sarà tra Diana Shnaider e Casper Ruud contro Taylor Fritz e Jessica Pegula.

Altri momenti salienti includono le campionesse in carica Sara Errani e Andrea Vavassori contro Andrey Rublev e Mirra Andreeva, non prima delle 19:30 CEST, 18:30 BST; e la coppia di Taylor Townsend e Alexander Zverev contro Belinda Bencic e Flavio Cobolli, non prima delle 19:00 CEST, 18:00 BST.

Ricorda che le partite di doppio misto degli US Open sono al meglio di 3 set da 4 game e non serve alcun vantaggio (si gioca un punto "morte improvvisa" nel caso di 40-40 e si gioca un tie-break se un set finisce 4-4), solo la finale sarà di sei game, ma comunque nessun vantaggio.