US Soccer rivela la nuova mascotte per la Coppa del Mondo FIFA 2026, e i tifosi pensano che sia uno scherzo

La nazionale maschile degli Stati Uniti non ha mai avuto molto successo nella Coppa del Mondo FIFA: dopo aver ottenuto il terzo posto alla prima Coppa del Mondo nel 1930, il miglior risultato fu un ottavo posto ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2002, anche se dal 1990 si sono qualificati per la competizione in ogni occasione tranne che nel 2018.

Per la Coppa del Mondo 2026, la squadra statunitense di calcio ha annunciato una nuova mascotte: Banner, un cane che indossa una maglia da calcio statunitense. La rivelazione, però, è stata accolta con battute e meme da parte del popolo americano, che pensa che sia una "battuta" e che la mascotte avrebbe dovuto essere un'aquila, uno dei simboli più rappresentativi del paese.

Il problema è che l'aquila è stata scelta: la FIFA ha svelato le sue mascotte per la Coppa del Mondo, una per ogni paese: un alce per il Canada, un giaguaro per il Messico e, naturalmente, un'aquila calva chiamata Clutch per gli Stati Uniti. Avere due aquile da cartone animato poteva essere confuso, così hanno optato per un cane marrone... E i fan stanno sfogandosi nei commenti.

Alcuni hanno fatto notare che avrebbero dovuto riportare Striker, un altro cane usato nella Coppa del Mondo 1994, progettata dalla Warner Bros., che si è svolta anch'essa ospitata negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti sono co-organizzatori della Coppa del Mondo 2026, che si svolge negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, con molte persone che osservano il rapporto inquietante e stretto tra il presidente USA Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino.