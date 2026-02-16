USA Stars ha battuto USA Stripes nel nuovo e migliorato formato dell'NBA All-Star

HQ

Domenica 15 febbraio è stato introdotto un nuovo formato NBA All-Star, per celebrare la 75ª edizione della partita amichevole a metà stagione regolare e per migliorare l'accoglienza dopo le recensioni criticate delle recenti edizioni. Il formato consisteva in un torneo all'italiana tra tre squadre: USA Stars, USA Stripes e World, quattro partite di 12 minuti in totale.

Team World fu eliminato, perdendo 37-35 contro gli Stars e 48-45 contro le Stripes. Team World ha schierato alcuni dei migliori giocatori della lega provenienti dall'estero, ma l'assenza di Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander a causa di infortuni e le prestazioni deboli di Luka Doncic e Nikola Jokic (solo due punti, due rimbalzi e due assist combinati) hanno portato alla loro eliminazione.

Le partite, tuttavia, furono più combattute, con risultati molto combattuti (gli USA Stripes batterono gli USA Stars 40 nella gara all'italiana) tranne la finale, dove gli Stars sconfissero i Stripes 47-21, con Anthony Edwards, guardia tiratrice dei Minnesota Timberwolves, nominato MVP.

L'accoglienza dei tifosi a questo formato, sia allo stadio che a casa su NBC, migliorò notevolmente rispetto alle precedenti edizioni All-Star.