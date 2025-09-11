Usain Bolt pensa che avrebbe potuto migliorare il suo record mondiale dei 100 metri con le nuove scarpe chiodate

HQ

I Campionati mondiali di atletica leggera 2025 iniziano questo fine settimana. Qualcuno sarà in grado di stabilire un nuovo record mondiale nei 100 metri? Improbabile, dato che il record è imbattuto dal 2009, quando Usain Bolt, l'uomo più veloce della storia, ha corso i 100 metri in 9,69 secondi, battendo il suo stesso record mondiale delle Olimpiadi di Pechino 2008.

Bolt, 39 anni, si è ritirato nel 2017 e parteciperà ai Campionati mondiali di atletica leggera del 2025, magari consegnando medaglie. In un evento a Tokyo prima dei campionati, ha rivelato che pensa che avrebbe corso più veloce se avesse avuto punte migliori.

Arriva dopo una ricerca di Puma, il suo sponsor, che prevedeva che Bolt ce l'avrebbe fatta in 9,42 secondi con le scarpe più recenti. Potrebbe essere una trovata pubblicitaria, ma Bolt ci aveva già pensato.

"Qualcuno che ha continuato dopo il mio ritiro è stata Shelly-Anne Fraser-Pryce e ho visto cosa ha fatto: è diventata più veloce con le punte", ha spiegato Bolt (via Reuters). "Probabilmente avrei corso molto più veloce se avessi continuato e se avessi saputo che le punte sarebbero arrivate a quel livello forse l'avrei fatto, perché sarebbe stato fantastico competere a quel livello e correre così velocemente."

Quello di Tokyo sarà il primo Campionato del Mondo senior per "il nuovo Usain Bolt"

Il record di Usain Bolt è rimasto più a lungo del 9,95 di Jim Hine nel 1968 (imbattuto per 14 anni). C'è una competizione giovane, con un adolescente australiano che lo stesso Bolt ha descritto come "un me più giovane".

Pensa che la gotta possa diventare il nuovo Usain Bolt?