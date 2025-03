Uscite a sorpresa di Square Enix SaGa Frontier 2 Remastered su PlayStation, Nintendo Switch PC e dispositivi mobili

È chiaro che oggi molti editori hanno colto l'occasione per rinnovare il proprio guardaroba rilasciando giochi che, se non fossero apparsi in un evento di alto profilo come un Nintendo Direct, non avrebbero avuto un impatto sufficiente sull'attenzione del grande pubblico. Square Enix ci ha lasciato un po' agrodolce con il suo trailer non datato di Dragon Quest I & II HD-2D Remake, ma in cambio ci ha lasciato con l'uscita immediata di un altro capitolo di una delle sue serie più famose.

SaGa Frontier 2 Remastered è una rivisitazione del classico PlayStation originale uscito nel 1999 e in arrivo oggi su PS4, PS5, PC, dispositivi mobili (sia iOS che Android) e, naturalmente, Nintendo Switch. Rivivrà le storie di Gustave e Wil, due eroi del mondo di Sandail le cui storie si intrecciano allo stesso tempo e presenta l'innovativo sistema di scelta della storia che ti consente di vivere eventi chiave da più prospettive, oltre a sistemi di gioco migliorati, grafica superiore e contenuti extra rispetto all'originale.

SaGa Frontier 2 Remastered è disponibile ora al prezzo di 29,99 € su tutte le piattaforme sopra menzionate.