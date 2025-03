Usha Vance si recherà in Groenlandia tra le tensioni geopolitiche Il viaggio della second lady mette in evidenza l'impegno culturale in mezzo a sfumature politiche.

HQ Le ultime notizie sulla Groenlandia . La Second Lady Usha Vance visiterà la Groenlandia questa settimana, accompagnata da uno dei suoi figli e da una delegazione degli Stati Uniti, in quello che la Casa Bianca descrive come un viaggio culturale e diplomatico. Mentre l'agenda ufficiale evidenzia le visite ai siti storici e la corsa nazionale di slitte trainate da cani, la visita arriva sullo sfondo delle persistenti affermazioni del presidente Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti acquisiranno la Groenlandia in un modo o nell'altro. La presenza del consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Michael Waltz, ha alimentato la speculazione che la visita sia più che simbolica, attirando aspre critiche da parte dei leader groenlandesi che la considerano una provocazione non necessaria e una calcolata dimostrazione di potere. L'isola è stata a lungo al centro degli interessi geopolitici degli Stati Uniti, ma sia la Groenlandia che la Danimarca hanno sempre respinto qualsiasi idea di vendita o annessione. Per ora, resta da vedere come questa visita influenzerà le relazioni diplomatiche nell'Artico. JD Vance e Usha Vance // Shutterstock