Usyk difende la sua decisione di affrontare il kickboxer Rico Verhoeven con esperienza limitata nel pugilato

HQ

Oleksandr Usyk metterà in gioco la sua cintura dei pesi massimi del World Boxing Council (WBC) il mese prossimo contro il kickboxer olandese trentasettenne Rico Verhoeven, in un incontro che si terrà in Egitto, accanto alle Piramidi di Giza, il 23 maggio. Un contesto molto attraente per un incontro che gli è valso molte critiche, per aver scelto un kickboxer senza molta esperienza pugilistica.

Sarà il primo incontro di Usyk dopo aver battuto Daniel Dubois allo stadio di Wembley lo scorso luglio. Il trentanovenne rimane imbattuto dopo 24 vittorie, e affronterà un kickboxer esperto, ma uno che ha disputato solo un incontro professionistico in carriera, nel 2014 (vinto per KO), oltre a uno sparring con Tyson Fury. Questo incontro è stato definito "un enorme disaccordo" dallo specialista di pugilato Kal Sajad della BBC, ma Fury difende il suo diritto a combattere secondo i propri termini.

In una conferenza stampa a Londra martedì, Usyk ha ricordato a tutti che Verhoeven è una minaccia (tramite Reuters). "Molte persone dicono perché scegli questo e non un pugile. Rico è un tipo fantastico, è un tipo pericoloso. Una volta voglio fare ciò che voglio, non ciò di cui ho bisogno. Molte volte faccio ciò di cui gli altri hanno bisogno. Devi mettere in boxe questa persona, o questa o quella. Dico ok. Ora faccio quello che voglio."

Verhoeven si fida che la differenza di dimensioni lo aiuterà in combattimento. "Quando gli sferrerò il mio miglior pugno, ovviamente, cadrà, perché è una differenza di peso di circa 20 chilogrammi". Verhoeven pesa 120 kg, 265 libbre, e Usyk pesa 104 kg, 230 libbre. "È come un cruiserweight ben sviluppato. Quindi, sono come un peso massimo nato naturalmente, quindi è una grande differenza."