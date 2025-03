V Rising espande il suo impero di succhiasangue il 28 aprile

HQ

Rallegratevi, esseri della Notte, perché il tanto atteso aggiornamento 1.1 per V Rising è finalmente arrivato. "Invaders of Oakveil" introdurrà una nuova zona, nemici, armi, accessori e, in definitiva, molti più contenuti e ore di divertimento per il titolo di sopravvivenza V Rising, che ha già superato i cinque milioni di copie vendute.

Invaders of Oakveil ci metterà contro le schiere della Regina Serpente Megara mentre esploriamo la regione dei boschi di Oakveil e cerchiamo di svelare i segreti dell'alchimia delle Lame Velenose e recuperare il suo potere prima che sia troppo tardi.

V Rising sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di V Rising sia su PC che su PS5, e puoi guardare un trailer dell'espansione qui sotto.