V Rising sepolto mentre Stunlock svela un ambizioso nuovo progetto

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Lo studio dietro V Rising sta chiudendo il coperchio della bara, proclamando che hanno chiuso con il gioco. Invece, Stunlock ora guarda avanti verso l'orizzonte e il futuro. L'attenzione si sta spostando su qualcosa di più grande, un nuovo progetto ambientato nello stesso universo, dove l'ambizione è creare un mondo di gioco più sostenibile e vibrante.

Come è ben noto, V Rising ha venduto incredibilmente bene fin dal lancio e conta milioni di giocatori in tutto il mondo, e ora il team sembra credere che il suo mondo digitale fantasy di mostri ed eroi debba diventare un po' più vivace e agile. Un ecosistema con incentivi ricorrenti che permettono ai giocatori di avventurarsi e succhiare sangue per un lungo periodo di tempo. Il team chiama questo "La prossima era" e in un aggiornamento scrivono:

"Da allora, ci siamo addentrati nell'oscurità per cercare nelle ombre nuovi e inesplorati sentieri. Alla fine, siamo giunti alla conclusione che V Rising, nella sua forma attuale, è qualcosa di cui siamo orgogliosi, e il viaggio verso Dracula è completo così com'è"

"In parole semplici, Stunlock Studios sta lavorando a un nuovo gioco ambientato nel bellissimo, strano e gotico mondo di V Rising. Questo sarà il nostro progetto più ambizioso finora nei nostri 15 anni di storia di creazione di videogiochi, e non vediamo l'ora di iniziare questo viaggio con te. La caccia al sangue sta per evolversi"

I dettagli sono, prevedibilmente, scarsi, ma è chiaro che sembra destinato a essere qualcosa di molto più ambizioso e vivace di ciò che V-Rising è oggi. Ora speriamo che non si trasformi in una specie di gioco live-service.

Giochi a V-Rising e cosa speri di vedere in questo sequel spirituale del gioco che ora è in lavorazione?