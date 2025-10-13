Vacherot prevale nel duello tra cugini a Shanghai: dal n. 204 al 40° posto del mondo

HQ

L'indimenticabile finale del Masters di Shanghai, il duello tra i cugini Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, si è conclusa con l'ennesima rimonta di Vacherot, il giocatore con il ranking più basso ad aver mai vinto un ATP Masters 1000 nell'era Open (dal 1990): era il numero 204 del mondo e si è qualificato a malapena (non è nemmeno entrato nella formazione finale dei giocatori fino a pochi giorni prima dell'inizio del torneo, quando altri giocatori si sono ritirati).

Il 26enne monegasco, dopo aver sconvolto giocatori di alto livello come Holger Rune e Novak Djokovic, ha rimontato un set di svantaggio per sorprendere il cugino francese più anziano, anche lui più quotato (n. 56 del mondo). Vacherot è migliorato nel secondo e nel terzo set, mentre Rinderknech ha ceduto alla pressione e alle aspettative di essere il favorito... e anche giocare contro suo cugino, davanti a tutta la loro famiglia.

Vacherot sale alle stelle da 204 a 40 nella classifica ATP, e ora ha vinto circa il doppio dei premi in denaro in due settimane a Shanghai rispetto ai precedenti quattro anni della sua carriera. Rinderknech balza da 56 a 28 dopo essere stato finalista (solo la sua seconda finale in assoluto dopo essere stato secondo classificato all'ATP 250 di Adelaide nel 2022).