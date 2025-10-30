Vacherot sconfigge il boia di Alcaraz a Parigi e raggiunge i quarti di finale

HQ

Un giorno dopo aver battuto di nuovo suo cugino Arthur Rinderknech, Valentin Vacherot ha continuato ad allungare la sua striscia nei Masters 1000 (aveva vinto il precedente a Shanghai) sconfiggendo Cameron Norrie in due set, 6(4)-7, 4-6.

Norrie era riuscito a battere Carlos Alcaraz al primo turno, una sconfitta sorprendente che ha aggiunto pepe al finale di stagione nella corsa per il numero 1 del mondo alla fine dell'anno, ma non ci è riuscito con la svolta della stagione, che è balzato dal numero 204 al numero 40 del mondo, e continuerà a scalare la classifica ATP come (almeno) quarto di finale del Masters di Parigi.

Quarti di finale del Masters di Parigi 2025:

Vacherot è diventato il primo quarto di finale del torneo di Parigi e il suo rivale sarà Daniel Altmaier o Felix Auger-Aliassime. Vacherot è nella metà superiore della classifica, il che significa che i suoi potenziali rivali in semifinale sono Lorenzo Sonego/Daniil Medvedev o Davidovich Fokina/Alexander Zverev.

Dall'altra parte, si prevede che Sinner salirà fino alla finale... il che gli avrebbe permesso di riconquistare il titolo di numero 1 del mondo da Alcaraz.