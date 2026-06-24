Valencia Basket sconfigge il Barça nelle finali di Liga ACB per concludere una stagione storica

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Il Valencia Basket ha sconfitto il FC Barcelona e conquistato il suo secondo titolo di campione nella storia, chiudendo una delle migliori stagioni di sempre per le "Oranges", in cui hanno anche raggiunto la loro prima Final Four in EuroLeague, oltre a conquistare la Supercoppa spagnola. Il Valencia Basket ha già raggiunto la finale di Liga ACB lo scorso anno, perdendo contro il Real Madrid, in una competizione che raramente viene vinta da altre squadre oltre a Madrid e Barça (Baskonia è la principale eccezione).

Quest'anno, il Valencia, pur chiudendo secondo nella stagione regolare con 25 vittorie e 9 sconfitte, ha battuto Surne Bilbao e Asisa Joventut nei play-off, oltre a battere il Barça 3-1 in finale, con una netta superiorità: ha perso la prima partita per un punto, ma ha vinto le altre 102-75, 88-80 e infine 108-84 al Palau Blaugrana, con 500 tifosi locali che li applaudono.

Jean Montero è stato nominato MVP delle finali, con 23 punti, una delle migliori prestazioni nella storia delle finali della Liga ACB. Questo è il secondo titolo di campione del Valencia dopo il 2017, con lo stesso allenatore, Pedro Martínez, durante la sua prima esperienza al Valencia. Martínez si è poi unito a Baskonia, Gran Canaria o Manrsea, prima di tornare a Valencia nel 2024, e spera di ripetere il successo la prossima stagione... sperando di tenere i loro migliori giocatori.