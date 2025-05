Valencia sfida Netflix: sostengono che il documentario di Vini Jr. mente sui cori razzisti al Mestalla

HQ

Baila, Vini, il film documentario Netflix recentemente uscito sul Brasile e sul giocatore del Real Madrid Vinícius Jr., non si è trovato bene con il Valencia FC e il club valenciano ha rilasciato una dura dichiarazione intitolata "In difesa dei tifosi".

"Alla luce delle ingiustizie e delle falsità commesse contro i tifosi del Valencia CF, il Club ha chiesto per iscritto una rettifica immediata da parte del produttore del documentario "Baila, Vini" in merito a quanto accaduto al Mestalla, che non corrisponde alla realtà. La verità e il rispetto per i nostri tifosi devono prevalere. Il Valencia CF si riserva il diritto di intraprendere azioni legali", si legge nel comunicato, che termina con l'hashtag #RESPECT.

Non hanno usato la parola scimmia, Valencia difende

Il documentario ricorda un momento del maggio 2023, quando i tifosi del Valencia avrebbero insultato Vinícius usando la parola scimmia allo stadio Mestalla. Tuttavia, il club ha sempre difeso che i tifosi gridavano "Vinícius, sei stupido" (invece di mono, scimmia, hanno detto tonto, muto).

A un certo punto del documentario, le immagini mostrano centinaia di tifosi che gridano una parola: i sottotitoli dicono "mono", ma il club ha sempre difeso che stavano dicendo "tonto". Nel documentario, Vinícius spiega che "soffrire nel bel mezzo di una partita era molto triste perché normalmente sono così concentrato durante una partita che di solito non sento nulla. Ma quel giorno è successo così tante volte che ho perso la voglia di giocare. Volevo uscire dal campo. Poi l'arbitro mi ha chiesto di continuare a giocare e i miei compagni mi hanno chiesto di restare".

Se siete interessati, il momento è a 1 ora e 7 minuti dall'inizio del documentario: potete guardarlo voi stessi ed essere voi stessi a giudicare ciò che hanno detto i fan: mono o tonto. Chiaramente, il Valencia FC è convinto di non aver usato insulti razzisti ed è disposto a intraprendere azioni legali contro il produttore del documentario per salvare gli onori dei propri tifosi.