Valentin Vacherot diventa il primo monegasco in 20 anni a raggiungere le fasi finali a Monte-Carlo

HQ

Valentin Vacherot, il Breaktrough of the Year 2025 quando ha vinto il suo primo titolo Masters 1.000 a Shanghai, ha raggiunto un altro traguardo mercoledì a Monte-Carlo, diventando il primo giocatore monegasco in 20 anni a raggiungere gli ottavi di finale del torneo di tennis di Monaco.

Vacherot sorprende Lorenzo Musetti, quarta testa di serie e finalista lo scorso anno, in una partita combattuta, 7-6(6), 7-5, sugli stessi campi dove aveva imparato a giocare a tennis da bambino. "Se qualcuno mi avesse detto che la mia prima vittoria nella Top 5, seconda dopo Shanghai, sarà qui in una sessione serale sul campo centrale che provo da quando avevo sei anni, non è niente, non si può fare nulla", ha detto un emozionato Vacherot.

Secondo ATP.com, l'ultima volta era successo nel 2006, quando Benjamin Balleret (allenatore e fratellastro di Vacherot) raggiunse gli ottavi di finale, perdendo contro Roger Federer. Vacherot ha oggi la possibilità di migliorare il record.

Il cugino di Vacherot, Arthur Rinderknech, è stato sconfitto da João Fonseca, che affronterà Matteo Berrettini giovedì. Le partite di ottavi si giocheranno oggi, con Vacherot che affronterà Hubert Hurkacz non prima delle 14:30 CEST, 13:30 BST. Le teste di serie Jannik Sinners e Carlos Alcaraz affrontano Tomas Machac (12:10 CEST) e Tomás Martín Etcheverry (13:20 CEST).