Valentin Vacherot estende il suo dominio su Rinderknech e raggiunge il terzo turno a Parigi

HQ

Valentin Vacherot ha sconfitto suo cugino Arthur Rinderknech e ha vinto al secondo turno (ottavi di finale) al Masters di Parigi. Ancora una volta, Vacherot ha dovuto rimontare, dopo che il primo set si era concluso 11-9 al tie-break, ma il 26enne monegasco ha dominato, vincendo 6-3, 6-4 i set successivi.

Si tratta di una ripetizione della finale del Masters di Shanghai, dove i due giocatori hanno sconfitto rivali con un ranking molto più alto, ed è stato Vacherot alla fine a conquistare la corona, passando dal n. 204 al n. 40 del mondo.

Vacherot estende il suo record di imbattibilità nei Masters 1.000 e affronterà Cameron Norrie al terzo turno domani, dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz di ieri. Il suo prossimo rivale dopo Norrie sarebbe Felix Auger-Aliassime o Daniel Altmaier. Dalla sua parte della classifica, un altro favorito, Casper Ruud, è stato sconfitto oggi, il che potrebbe aiutare Vacherot a correre verso un altro titolo... con Jannik Sinner ancora come favorito.