Valentin Vacherot, la Cenerentola di Shanghai, stordisce Rune e giocherà la prima semifinale con Djokovic

Valentin Vacherot ha superato una sconfitta per 6-2 nel primo set contro il numero 11 del mondo Holger Rune e si è ripreso negli altri due set per raggiungere le semifinali del Masters di Shanghai, estendendo una serie da sogno che vedrà schizzare dalle stelle dal n. 204 al n. 92 del mondo.

Il 26enne giocatore monegasco (cugino di Arthur Rinderknech e fratellastro del giocatore in pensione Benjamin Balleret, ora suo allenatore) è diventato un giocatore professionista relativamente tardi, non debuttando in una Masrers 1000 fino al 2023 e in un Grande Slam fino al 2024, quando ha raggiunto l'allora miglior piazzamento di 92. Senza titoli senior sotto il suo nome, questa sarà la sua prima semifinale in assoluto... a un Masters 1.000, nientemeno.

Vacherot, che è diventato il primo qualificato a raggiungere le semifinali ai Masters cinesi dei 1.000, ha rischiato di non partecipare alla competizione, viaggiando a Shanghai senza sapere che sarebbe entrato nella lista di qualificazione: "Non sono venuto come qualificato, sono venuto come riserva. Non ero nemmeno sicuro che avrei giocato le qualificazioni. Questo è semplicemente incredibile. L'ultima vittoria ha significato già tanto per me. Questo significa ancora di più", ha detto Vacherot, che ha cercato di non guardare le classifiche per l'intero torneo, dopo la delusione di aver ottenuto 30 punti di ritardo rispetto all'entrare nella top 100 l'anno scorso.

Nel frattempo, Novak Djokovic ha sconfitto Zizou Bergs in due set e sabato affronterà Vacherot per la semifinale.