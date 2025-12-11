Valentin Vacherot vince il premio Breakthrough of the Year dopo il suo storico titolo Masters 1000

HQ

Gli ATP Awards continuano a essere consegnati questa settimana, e pochi sono stati così prevedibili come il vincimento di Valentin Vacherot come Breakthrough of the Year. Il monegasco ventisettenne, vincitore del Rolex Shanghai Masters 2025, conquista il premio dopo la sua storica vittoria al Masters 1.000 dove, solo nella sua 27ª partita a livello Tour, ha conquistato il prestigioso titolo... sconfiggendo suo cugino, Arthur Rinderknech.

Vacherot era fuori dalla top 250 ad agosto 2025. È entrato nello Shanghai Masters come wild card, classificandosi al 204° posto mondiale... e una settimana dopo era 40° al mondo, avendo conquistato il suo primo titolo sconfiggendo Novak Djokovic, Tallon Griekspoor e Holger Rune nel processo. È diventato il campione ATP Masters 1000 con il ranking più basso nella storia e inizierà il 2026 al 31º posto al mondo.

L'incredibile successo e l'impresa storica di Vacherot gli valsero il premio rispetto agli altri candidati, Jack Draper, João Fonseca e Jakub Mensik: "Tutto questo lavoro è emerso un po' in luce a ottobre a Shanghai e Parigi, e ora ho la mia posizione più alta. Sono davvero felice di aver vinto il premio e spero che questo porti molti altri per i prossimi anni", ha detto Vacherot.

ATP assegna questa settimana tutti i premi. Era stato annunciato in precedenza che Carlos Alcaraz aveva vinto il Stefan Edberg Fair Manship Award e Andrey Rublev il Arthur Ashe Humanitarian Award.