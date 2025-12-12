Valentino Rossi superato dalla BMW dal Campionato Mondiale FIA di Endurance

HQ

Il sette volte campione MotoGP Valentino Rossi sembra essere stato escluso dal team BMW del Campionato Mondiale FIA di Endurance, e scenderà in un'altra categoria il prossimo anno se vorrà continuare a correre, ritardando così le sue ambizioni di correre con le Hypercars in futuro.

Rossi, 46 anni, è entrato nel mondo delle corse automobilistiche nel 2022, subito dopo aver concluso la sua carriera motociclistica nel 2021, entrando prima nel Team WRT, partecipando al GT Challenge e all'European Endurance Cup e infine al Campionato Mondiale FIA di Endurance nel 2024, guidando una BMW con la n. 46.

Al WEC, Rossi ha ottenuto buoni successi, con tre podi a Imola, Fuji e COTA durante le stagioni 2024 e 2025, e ha guidato l'edizione 2024 della 24 Ore di Le Mans in un certo momento. Tuttavia, una battuta d'arresto del compagno di squadra Ahmad Al Harthy nel 2024 e problemi elettrici nel 2025 hanno fatto sì che Rossi non terminasse mai la gara a Le Mans.

Ora, BMW ha annunciato la lista piloti per la categoria LMGT3 al WEC, e il numero 46 di Rossi non è elencato (né quello dei suoi ex compagni di squadra), confermando che è stato eliminato dal team un anno prima della scadenza del suo contratto con la squadra tedesca. Si prevede che Rossi tornerà in GTWCE e parteciperà nuovamente al GT World Challenge.