Valor Mortis Anteprima pratica: Abbandonare i grattacieli cyberpunk per l'orrore corporeo e i buboes

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La fine del XVIII e il XIX secolo sembrano ancora avere molto potenziale inesplorato per i giochi, e gli sviluppatori di One More Level sembrano aver notato questa tendenza, dato che ci hanno portato in una versione infestata dalla peste dell'era napoleonica per il loro nuovo soulslike Valor Mortis. C'è una demo disponibile se vuoi provare il gioco di persona, ma alla Gamescom ci è stata data la possibilità di immergerci subito fin dall'inizio, esplorando il movimento, il combattimento, la storia e il mondo.

Valor Mortis differisce in molti aspetti dagli ultimi due giochi di One More Level, ma in altri aspetti è molto simile a Ghostrunner e al suo seguito. È un gioco lineare, non pensato per durare ore e ore, ma ha una struttura soulslike, con lampade che accenderai quando raggiungi checkpoint importanti, valuta da raccogliere che puoi usare per migliorare salute, resistenza, danni e altro ancora. Ci sono anche nemici duri e boss ancora più forti, con un focus su una meccanica di parata che può darti uccisioni in un colpo solo come ci si aspetterebbe dai giochi di Ghostrunner.

Il combattimento è piuttosto semplice in Valor Mortis. Hai attacchi rapidi e potenti, devi bilanciare schivate e colpi con la barra di stamina e, naturalmente, puoi parare per rompere la postura dell'avversario. Elementi come magia, furtività e armi da fuoco aggiungono un ulteriore livello, ma sono aggiunte secondarie al sistema di combattimento piuttosto che elementi che lo definiscono. In realtà, tutto ruota attorno a parate e stoccate. Quando colpire, quando difendersi. Il tempismo delle parate è un po' più generoso rispetto a Sekiro: Shadows Die Twice, ma puoi comunque essere facilmente devastato se sbagli le parate contro nemici più difficili. È incredibilmente soddisfacente affrontare più nemici, provocandoli a combattere uno contro uno, rompendo la loro postura e finendoli con alcune animazioni di uccisione cruenti. Quando prendi il ritmo, come succede in Ghostrunner, ti sentirai come un eroe d'azione che sfreccia tra i proiettili, si tuffa in combattimento, abbatte qualche avversario e poi elimina l'ultimo nemico di gruppo.

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La differenza principale, e uno dei principali punti di adattamento che ho ancora in Valor Mortis, è che il movimento e lo slancio sono molto più lenti rispetto a Ghostrunner. Non c'è nemmeno lontanamente tanta attenzione al parkour e ai salti tra le diverse arene di combattimento, a causa dell'ambientazione del gioco, ma ora che i nemici hanno barre della salute e ci si aspetta che tu esplori un'area più volte prima di spostarti per aprire tutte le vie future, diventa più difficile ottenere quella sensazione innata di fighezza come giocatore che Ghostrunner ha reso così naturale. Non sei un androide superpotente in Valor Mortis, ma un uomo riportato in vita dalla morte da una misteriosa piaga, e il gameplay lo riflette, ma sembra che il ritmo nei giochi di Ghostrunner sia qualcosa che One More Level ha raggiunto eccellentemente.

Valor Mortis forse non ha il movimento dei precedenti One More Level, e il suo combattimento è un aggiustamento, ma brilla chiaramente nella storia e nell'ambientazione. Valor Mortis mira più in alto di entrambi i giochi di Ghostrunner nel offrire una narrazione che ti cattura e crea un mondo che vale la pena esplorare, piuttosto che una storia centrale da seguire. Non abbiamo giocato abbastanza a lungo per vedere come prendeva forma la storia, ma c'era sicuramente abbastanza intrigo da farci venire voglia di continuare a giocare a ottobre. Napoleone (interpretato da Vincent Cassel) ci parla come Cortana in Halo, apparendo di tanto in tanto per motivarci come se fossimo in prima linea. Un misterioso dottore che ci trascina da uno scontro fallito contro un boss body horror. Una piaga che si diffonde tra i reggimenti francesi, trasformando amici in nemici, ma lasciandoci la coscienza intatta. Ci sono molti fili da tirare nella storia di Valor Mortis ', e sarà un ottimo motivatore per andare avanti quando affronterò morte dopo morte contro i boss del gioco.

Dopo solo un'ora con Valor Mortis, è difficile fare un giudizio decisivo. Il movimento e il combattimento non sono immediatamente coinvolgenti come Ghostrunner, ma entrare nel flusso delle parate è migliorato col tempo, e non vedo l'ora di imparare il ritmo di questo gioco. È un nuovo passo audace per One More Level, che offre un'ambientazione unica e intrigante, oltre ad alcune delle migliori caratteristiche dello sviluppatore dei giochi precedenti.

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