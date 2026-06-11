Valor Mortis è stato posticipato a ottobre

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Molti sviluppatori e publisher sono rimasti sorpresi dal numero di giochi che hanno avuto date di uscita a settembre durante gli eventi Summer Game Fest e Xbox Games Showcase all'inizio di questo mese. The Blood of Dawnwalker, Wolverine della Marvel, Fire Emblem: Fortune's Weave, Silent Hill: Townfall, Control Resonant, Onimusha: La via della spada, Minecraft Dungeons II e molti altri giochi grandi e piccoli usciranno entro quattro settimane di distanza. È quindi comprensibile che gli sviluppatori di Ghostrunner di One More Level abbiano detto di considerare le loro opzioni quando è stato chiesto cosa pensassero del lancio Valor Mortis in un mese così intenso. Sapevamo tutti cosa significava...

One More Level rivela che Valor Mortis è stato posticipato dal 24 settembre al 13 ottobre. La prima ragione menzionata è che vogliono evitare il settembre molto intenso, ma gli sviluppatori useranno anche questo tempo aggiuntivo per perfezionare il gioco e implementare alcune modifiche basate sui feedback di chi gioca alla demo su Steam.

Questo aumenta la probabilità che tu giochi Valor Mortis ?