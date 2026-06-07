Valor Mortis rivela la data di uscita in un nuovo trailer sanguinoso

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Di solito, quando le tue viscere si spargono su un campo di battaglia, il giorno dopo non ti presenti al lavoro. Le cose sono un po' diverse nel mondo di Valor Mortis, un'epoca napoleonica di storia alternativa in cui i giocatori affronteranno, tra gli altri nemici, molti soldati che hanno subito una o due ferite mortali.

Il gioco deriva da One More Level, gli sviluppatori dietro Ghostrunner e il suo sequel. Stiamo scambiando le strade cyberpunk di quei giochi con qualche paesaggio urbano storico, tuttavia abbiamo comunque molto gameplay di parkour impressionante e un maggiore focus sul combattimento corpo a corpo.

Puoi anche usare una pistola ogni volta che senti che il braccio della spada si stanca. Dai un'occhiata al mondo, al combattimento e alle interpretazioni di Vincent Cassel nei panni di Napoleone in Valor Mortis qui sotto, e tieni d'occhio l'uscita del gioco il 24 settembre.