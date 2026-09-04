Valorant Campioni 2026: chi si è qualificato finora e chi rimane

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Tra poche settimane, l'evento Valorant Champions 2026 inizierà a Shanghai, Cina. Con la data di inizio fissata per il 24 settembre, la maggior parte delle squadre qualificate è stata ora confermata, con 12 delle 16 organizzazioni note e le restanti quattro da decidere nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda chi si è già qualificato per Champions 2026, puoi vedere qui sotto l'elenco delle squadre e da quali regioni provengono.



Tyloo - Cina



Karmine Corp - EMEA



JD Gaming - Cina



Team Liquid - EMEA



NRG - Americhe



EDward Gaming - Cina



FUT Esports - EMEA



Paper Rex - Pacific



G2 Esports - Americhe



XLG Esports - Cina



Team Vitality - EMEA



NS RedForce - Pacifico



Per quanto riguarda gli ultimi quattro posti, questi saranno i biglietti principali delle Americhe e del Pacifico, poiché i rispettivi Playoff di Fase 2 per ciascuna area si concluderanno nel prossimo fine settimana.

Per le Americhe, gli slot sembrano andare a 100 Thieves e Loud (dato che gli altri concorrenti rimasti di NRG e G2 Esports hanno già guadagnato i loro biglietti per i Campioni). Poi, per la regione del Pacifico, le opzioni sono un po' più ampie con Global Esports, Varrel e T1 tra le squadre rimanenti (dato che NS RedForce ha già assicurato un posto).