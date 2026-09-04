Valorant Campioni 2026: chi si è qualificato finora e chi rimane
12 delle 16 organizzazioni qualificate sono state selezionate, con le Americhe e i Pacific contendenti da decidere questo fine settimana.
Tra poche settimane, l'evento Valorant Champions 2026 inizierà a Shanghai, Cina. Con la data di inizio fissata per il 24 settembre, la maggior parte delle squadre qualificate è stata ora confermata, con 12 delle 16 organizzazioni note e le restanti quattro da decidere nei prossimi giorni.
Per quanto riguarda chi si è già qualificato per Champions 2026, puoi vedere qui sotto l'elenco delle squadre e da quali regioni provengono.
- Tyloo - Cina
- Karmine Corp - EMEA
- JD Gaming - Cina
- Team Liquid - EMEA
- NRG - Americhe
- EDward Gaming - Cina
- FUT Esports - EMEA
- Paper Rex - Pacific
- G2 Esports - Americhe
- XLG Esports - Cina
- Team Vitality - EMEA
- NS RedForce - Pacifico
Per quanto riguarda gli ultimi quattro posti, questi saranno i biglietti principali delle Americhe e del Pacifico, poiché i rispettivi Playoff di Fase 2 per ciascuna area si concluderanno nel prossimo fine settimana.
Per le Americhe, gli slot sembrano andare a 100 Thieves e Loud (dato che gli altri concorrenti rimasti di NRG e G2 Esports hanno già guadagnato i loro biglietti per i Campioni). Poi, per la regione del Pacifico, le opzioni sono un po' più ampie con Global Esports, Varrel e T1 tra le squadre rimanenti (dato che NS RedForce ha già assicurato un posto).