Valorant Campioni 2026: Here sono tutte le 16 squadre qualificate e i rispettivi gruppi
L'evento principale cercherà di conquistare Shanghai a partire dalla fine di questo mese.
Man mano che ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'anno solare, molte leghe e divisioni di esports stanno cercando di concludere le rispettive stagioni. Per quanto riguarda la competizione Valorant, siamo sull'orlo di Champions 2026, che si svolgerà dal 24 settembre al 18 ottobre, tutto a Shanghai, in Cina, con 2,25 milioni di dollari in palio.
La scorsa settimana abbiamo parlato di molte delle organizzazioni confermate e analizzato chi potrebbe partecipare alla lotta nel prossimo fine settimana. Ora che è successo questo sappiamo le 16 organizzazioni confermate per Champions 2026 e allo stesso modo come ciascuna è stata suddivisa nei quattro rispettivi gruppi.
Gruppo A:
- 100 Ladri
- JD Gaming
- FUT Esports
- T1
Gruppo B:
- Esports globali
- FORTE
- EDward Gaming
- Team Vitality
Gruppo C:
- Tyloo
- Team Liquid
- Paper Rex
- G2 Esports
Gruppo D:
- Karmine Corp
- Nongshim RedForce
- NRG
- XLG Esports
Per quanto riguarda le prime partite di ogni gruppo, puoi vedere come ciascuno sia stato inserito nel proprio tabellone a doppia eliminazione qui sotto.