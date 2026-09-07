Valorant Campioni 2026: Here sono tutte le 16 squadre qualificate e i rispettivi gruppi

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Man mano che ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'anno solare, molte leghe e divisioni di esports stanno cercando di concludere le rispettive stagioni. Per quanto riguarda la competizione Valorant, siamo sull'orlo di Champions 2026, che si svolgerà dal 24 settembre al 18 ottobre, tutto a Shanghai, in Cina, con 2,25 milioni di dollari in palio.

La scorsa settimana abbiamo parlato di molte delle organizzazioni confermate e analizzato chi potrebbe partecipare alla lotta nel prossimo fine settimana. Ora che è successo questo sappiamo le 16 organizzazioni confermate per Champions 2026 e allo stesso modo come ciascuna è stata suddivisa nei quattro rispettivi gruppi.

Gruppo A:



100 Ladri



JD Gaming



FUT Esports



T1



Gruppo B:



Esports globali



FORTE



EDward Gaming



Team Vitality



Gruppo C:



Tyloo



Team Liquid



Paper Rex



G2 Esports



Gruppo D:



Karmine Corp



Nongshim RedForce



NRG



XLG Esports



Per quanto riguarda le prime partite di ogni gruppo, puoi vedere come ciascuno sia stato inserito nel proprio tabellone a doppia eliminazione qui sotto.