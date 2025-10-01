Valorant Champions 2025: ecco le quattro squadre rimaste e quando si svolgerà la finale

HQ

È quasi ora di salutare il Valorant Champions Tour per un'altra stagione, poiché il torneo principale Champions si concluderà il prossimo fine settimana. Restano quattro partite da giocare, di cui due il venerdì, una il sabato e una la domenica, con quest'ultima che incoronerà il vincitore del 2025.

Con l'azione che si svolgerà tra il 3 e il 5 ottobre, tutti al Accor Arena di Parigi, ecco le quattro squadre rimanenti e come sono state organizzate nelle parti finali del tabellone dei playoff.

Partite del 3 ottobre:



Finale del girone superiore - Fnatic vs. NRG



Semifinale del girone inferiore - DRX vs. Paper Rex



Partita del 4 ottobre:



Finale del girone inferiore - Perdente di Fnatic/NRG vs. Vincitore di DRX/Paper Rex



Partita del 5 ottobre:



Grand Final - Vincitore di Fnatic/NRG vs. Vincitore della finale del girone inferiore



Il vincitore del torneo tornerà a casa con $ 1 milione di premio in denaro, mentre il secondo classificato si assicurerà invece $ 400.000 per i suoi impressionanti sforzi.