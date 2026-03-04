Valtteri Bottas inizierà la stagione F1 2026 con una penalità di 15 mesi fa

HQ

Valtteri Bottas, il pilota finlandese trentaiseienne che fa squadra con Sergio Pérez per il debutto Cadillac in Formula 1 in questa stagione, iniziando questo weekend in Australia, sconterà una penalità per un'infrazione commessa a dicembre 2024, durante il Gran Premio di Abu Dhabi, nella sua ultima gara con Sauber (ora Audi). Le sue manovre hanno causato un incidente di Kevin Magnussen sul retro di Bottas. Magnussen riuscì comunque a proseguire, ma Bottas dovette ritirarsi dalla gara, e inoltre ricevette una sanzione di cinque punti sulla griglia e perse cinque punti penalità nella sua patente.

Poiché Bottas non ha corso durante la stagione 2025, la sanzione è rimasta sospeso... fino ad ora, 15 mesi dopo, quando Bottas sta per iniziare una nuova stagione con una nuova squadra. Nonostante tutto il tempo trascorso da allora, la sanzione FIA è ancora valida, ed è per questo che partirà con una penalità di cinque punti sulla griglia.

Motorsport spiega che la FIA ha cambiato le regole e ora le penalità sulla griglia per la gara successiva saranno eliminate dopo 12 mesi. Tuttavia, la regola non si applicava retroattivamente, quindi Bottas dovrà comunque scontare la pena. Per fortuna per lui, i cinque punti della patente persa quel giorno sono stati restituiti 12 mesi dopo.