Valve afferma che la Steam Machine batte il 70% dei PC da gioco

L'annuncio di questa settimana della Steam Machine è stata innegabilmente una delle sorprese più belle da molto tempo a questa parte. Ma rimangono diversi interrogativi sull'hardware, non da ultimo sulle sue prestazioni. Con molti giocatori che si chiedono se le specifiche rivelate saranno sufficienti. Ma Valve ha ora chiarito che le persone non dovrebbero preoccuparsi. E che la macchina è molto più capace di quanto pensino gli scettici.

In una recente intervista, Yazan Aldehayyat, uno dei tanti ingegneri di Valve che hanno lavorato all'hardware, afferma che l'azienda ha costruito la Steam Machine analizzando i componenti che dominano tra gli utenti di Steam. Questo li ha portati ad approdare su una configurazione con processori a 6 core e una GPU RDNA 3 con 28 CU. Che, secondo Valve, equivale o è migliore del 70% dei sistemi che le persone hanno in casa.

"Abbiamo esaminato il sondaggio sull'hardware di Steam. Questo ci dà un buon punto di riferimento dei dispositivi domestici delle persone in termini di prestazioni. La Steam Machine è uguale o migliore del 70% di quello che le persone hanno"

Secondo Aldehayyat, l'obiettivo non è mai stato quello di creare un potente PG mostro. Ma piuttosto offrire una piattaforma economica, fluida e soprattutto semplice, accessibile al maggior numero possibile di persone. Dove volevano che la maggior parte dei giochi su Steam funzionasse senza problemi. Il che suona innegabilmente come un approccio sensato, non credi?

Sei entusiasta per la Steam Machine?