Valve affronta i problemi di scalper e disponibilità con nuove regole di acquisto per Steam Controller

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Valve ha recentemente lanciato lo Steam Controller ed è andato esaurito in pochi minuti. Secondo Tech Power Up, stanno arrivando rifornimenti, ma con nuove regole in vigore.

A partire dall'8 maggio alle 17:00 (ora media di Greenwich), Valve permetterà agli utenti di prenotare lo Steam Controller sulla solita pagina dello store, il che significa che potranno prenotare un posto in coda. Quando il controller sarà finalmente di nuovo disponibile, Valve effettuerà automaticamente ordini per i detentori delle prenotazioni nell'ordine in cui le hanno effettuate. Questi acquirenti avranno 72 ore dal momento in cui ricevono quell'email per finalizzare l'acquisto tramite Steam.

Forse la cosa più importante è che Valve limita le prenotazioni a un controller per account, e chi ha già acquistato uno Steam Controller non potrà effettuare prenotazioni fino a nuovo avviso.

Valve ha inoltre aggiunto ulteriori condizioni per evitare lo scalpo. Gli account Steam che desiderano effettuare una prenotazione dovranno essere in regola e aver effettuato un acquisto prima del 27 aprile 2026. Valve ha anche confermato che Stati Uniti, Canada, Regno Unito, UE e Australia riceveranno rifornimenti di Steam Controller "la prossima settimana".

Quindi, a partire da lunedì 11 maggio, dovremmo poter ordinare il Controller Steam.