Valve affronta una causa legale da 900 milioni di dollari per commissioni "eccessive" e prezzi "ingiusti"

HQ

Valve, proprietaria del più grande marketplace digitale del gaming su PC, Steam, sta affrontando una causa collettiva nel Regno Unito che richiede 656 milioni di sterline in risarcimenti. Valve è accusata dalla causa - inizialmente intentata nel 2024 e recentemente autorizzata a entrare in tribunale - di aver costretto di fatto gli sviluppatori a vendere i loro giochi su Steam, rendendolo l'unico posto dove i giocatori possono rivolgersi per contenuti aggiuntivi.

Questo porta a quella che la sostenitrice Vicki Shotbolt ha inflitto una "commissione eccessiva fino al 30%", che viene addebitata a sviluppatori ed editori per aver messo in vendita i loro giochi su Steam. Shotbolt sostiene che i giocatori devono pagare il prezzo, poiché i creatori cercano di compensare il costo pagato a Steam.

Si sostiene inoltre che Steam "proibisca agli editori di vendere prodotti tramite altri canali di distribuzione a condizioni migliori rispetto a quelle disponibili sugli stessi prodotti su Steam", accusando essenzialmente Valve di monopolizzare il mercato PC.

La difesa di Valve sostiene che il gruppo che lo fa causa non può fornire prove adeguate a sostegno dell'argomento dei prezzi ingiusti. "Senza un piano credibile per tenere conto delle Steam Keys, il PCR non può stabilire la commissione effettiva effettiva di Steam, e senza questo, il PCR non può stabilire se la commissione equivalga a un prezzo ingiusto," recita il documento della causa (tramite Insider Gaming).

La rivendicazione di Shotbolt non è una che ha fatto da sola, poiché rappresenta circa 14 milioni di utenti Steam, che potrebbero ricevere un potenziale guadagno se vince. Ora che questa questione entra in aula, dovremo vedere chi uscirà vincitore.