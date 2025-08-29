esports
Valve annuncia che gli Yakutou Brothers parteciperanno a The International al posto dei Gaimin Gladiators
È stato annunciato anche il roster confermato in presenza.
Di recente, abbiamo riportato lo sviluppo sorprendente che circonda Dota 2 The International 2025, un evento che non includerà Gaimin Gladiators a causa di alcuni problemi interni del team.
Con questo in mente, Valve ha ora rivelato la squadra sostitutiva che parteciperà al torneo principale per sostituire Gaimin Gladiators, con questo impostato su Yakutou Brothers. In un breve annuncio sui social media, Valve lo conferma affermando:
"I fratelli Yakutou parteciperanno a The International. I giocatori che combatteranno per rivendicare l'Egida dei Campioni saranno... "
Per quanto riguarda i giocatori, è prevista la presenza all'evento:
- Jin "flyfly" Zhiyi
- Zhou "Emo" Yi
- Xiang "Oltre" Zhenghong
- Ye "BoBoKa" Zhibiao
- Chan "Oli-" Chon Kien
Fino a che punto pensi che questa squadra si spingerà in The International ?