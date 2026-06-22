Valve annuncia i prezzi per Steam Machine, ben oltre €/£1.000 in tutte e quattro le edizioni

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Valve ha ufficialmente annunciato i prezzi per Steam Machine, il loro nuovo ibrido tra console domestiche e PC (che funziona fondamentalmente come una console domestica, come si farà con una PlayStation o una Xbox, ma con architettura PC). Molto è successo nel mondo da quando Valve ha annunciato per la prima volta le Steam Machines, e i prezzi finali sono molto più alti di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere: ben oltre 1.000 euro/dollari/sterline.

Valve venderà la Steam Machine in due modelli, con due pacchetti base: 512 GB e 2TB, con o senza controller. Il modello più economico, senza controller, costa 1.039 euro, mentre il modello da 2TB costa 1.359 euro.

Entrambi i modelli hanno le stesse specifiche ma uno spazio di archiviazione diverso, mentre il modello da 2TB verrà fornito con due placche frontali extra, tessuto rosso e noce massiccio.

Chi è interessato ad acquistare una Steam Machine può iscriversi entro il 25 giugno, le 19:00 CEST, le 18:00 BST, scegliendo il modello desiderato. Dopodiché la lista dei preordini verrà chiusa, randomizzata e agli utenti verranno inviate email per effettuare acquisti a caso.

Prezzi della Steam Machine:



Modello 512GB: 1.039€ / £879 / $1.049



512GB con Steam Controller: 1.108.�� / £938 / $1.128



Modello 2TB: 1.359€ / £1.149 / $1.349



2TB con Steam Controller: 1.428.�� / £1.208 / $1.428



Valve ha ammesso in un comunicato stampa che il prezzo è più alto di quanto previsto inizialmente quando hanno iniziato a procurarsi componenti nel 2023. "Nell'ultimo anno circa, questo è cambiato rapidamente e in modo significativo, soprattutto per i componenti di RAM e storage. Ci sono vari motivi, tutti influenzando i prodotti hardware ovunque. L'effetto complessivo è che il nostro obiettivo originale per il prezzo di Steam Machine non è più fattibile."

"Quindi i prezzi che condividiamo oggi riflettono lo stato del mondo per la produzione - o, più precisamente, riflettono il prezzo dei componenti così come li abbiamo assicurati negli ultimi 6 mesi."

Valve ha inoltre dichiarato che l'interruzione globale dei componenti, l'inflazione e la perturbazione delle catene di approvvigionamento hanno influenzato il numero di unità che potranno avere per il lancio, ancora previsto per questa estate. Questo potrebbe spiegare perché stanno usando un sistema di code casuali per la Steam Machine, e inizialmente sarà venduto solo a chi si iscrive qui prima del 25 giugno.