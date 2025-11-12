Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news

Valve annuncia Steam Frame, un nuovo visore VR per i tuoi giochi Steam che funziona in streaming o in modo nativo

Valve torna sul mercato dell'hardware con tre nuovi prodotti, insieme alla famiglia Steam Deck.

HQ

Valve ha fatto tre annunci scioccanti oggi: il ritorno del Steam Machine, quella che essenzialmente è una console a forma di cubo, sei volte più potente di uno Steam Deck, che ti permette di giocare a tutta la tua libreria Steam, compresi i titoli AAA, a 4K e 60 fps, utilizzando SteamOS in modo da poter iniziare a giocare fin dall'inizio, ma con la flessibilità di un PC da gioco. Annunciano anche un nuovo Steam Controller.

L'altro annuncio è stato ancora più sorprendente: un visore VR, chiamato Steam Frame, con pannelli pancake LCD 2160x2160 su ogni occhio, impostato per muoversi tra 74 Hz - 144 Hz. Può funzionare collegato a un computer, ma può anche giocare nativamente ad alcuni giochi (ha un processore Snapdragon 8 Series con 16 GB di RAM).

Con Steam Frame, puoi giocare a giochi VR originali (sia trasmessi in streaming dal tuo PC che, se è abbastanza potente, nativamente da Steam Frame ). I giochi avranno un bell'aspetto, poiché Valve afferma di utilizzare lo "streaming foveato" per utilizzare il tracciamento oculare per renderizzare solo ciò che l'utente sta guardando, per ottimizzare le risorse e migliorare la qualità dell'immagine.

Il Steam Frame viene fornito con Steam Frame Controllers, progettato per giocare ai giochi VR, ma anche a tutti i giochi della libreria Steam (è fondamentalmente un normale controller tagliato a metà, come un paio di Joy-Con, con tutti i pulsanti). Puoi anche utilizzare un normale Steam Controller quando giochi con Frame. E tutto questo, i controller e le cuffie, sono wireless, utilizzando un adattatore wireless USB, a differenza del Valve Index del 2019, dove è stato rilasciato uno dei migliori giochi VR di tutti i tempi, Half-Life Alyx.

Cosa ne pensi dell'annuncio di oggi da parte di Valve? Sei entusiasta di Steam Frame ? Verrà lanciato all'inizio del 2026, ma non si sa ancora nulla sul prezzo... Puoi trovare maggiori informazioni ufficiali sul suo sito web.

Valve annuncia Steam Frame, un nuovo visore VR per i tuoi giochi Steam che funziona in streaming o in modo nativo


Caricamento del prossimo contenuto