Valve annuncia Steam Frame, un nuovo visore VR per i tuoi giochi Steam che funziona in streaming o in modo nativo

Valve ha fatto tre annunci scioccanti oggi: il ritorno del Steam Machine, quella che essenzialmente è una console a forma di cubo, sei volte più potente di uno Steam Deck, che ti permette di giocare a tutta la tua libreria Steam, compresi i titoli AAA, a 4K e 60 fps, utilizzando SteamOS in modo da poter iniziare a giocare fin dall'inizio, ma con la flessibilità di un PC da gioco. Annunciano anche un nuovo Steam Controller.

L'altro annuncio è stato ancora più sorprendente: un visore VR, chiamato Steam Frame, con pannelli pancake LCD 2160x2160 su ogni occhio, impostato per muoversi tra 74 Hz - 144 Hz. Può funzionare collegato a un computer, ma può anche giocare nativamente ad alcuni giochi (ha un processore Snapdragon 8 Series con 16 GB di RAM).

Con Steam Frame, puoi giocare a giochi VR originali (sia trasmessi in streaming dal tuo PC che, se è abbastanza potente, nativamente da Steam Frame ). I giochi avranno un bell'aspetto, poiché Valve afferma di utilizzare lo "streaming foveato" per utilizzare il tracciamento oculare per renderizzare solo ciò che l'utente sta guardando, per ottimizzare le risorse e migliorare la qualità dell'immagine.

Il Steam Frame viene fornito con Steam Frame Controllers, progettato per giocare ai giochi VR, ma anche a tutti i giochi della libreria Steam (è fondamentalmente un normale controller tagliato a metà, come un paio di Joy-Con, con tutti i pulsanti). Puoi anche utilizzare un normale Steam Controller quando giochi con Frame. E tutto questo, i controller e le cuffie, sono wireless, utilizzando un adattatore wireless USB, a differenza del Valve Index del 2019, dove è stato rilasciato uno dei migliori giochi VR di tutti i tempi, Half-Life Alyx.

Cosa ne pensi dell'annuncio di oggi da parte di Valve? Sei entusiasta di Steam Frame ? Verrà lanciato all'inizio del 2026, ma non si sa ancora nulla sul prezzo... Puoi trovare maggiori informazioni ufficiali sul suo sito web.