Valve annuncia Steam Machine, concorrente della console
L'elegante unità mini-PC funziona su SteamOS ed è progettata per essere un'alternativa alla console e un'altra opzione per PC.
Ci sono state voci secondo cui Valve sarebbe stato destinato a fare scalpore oggi sotto forma di nuovi annunci, con alcuni che suggerivano che Half-Life 3 sarebbe stato inserito nelle rivelazioni. Anche se non ci sono ancora notizie su questo gioco molto atteso, Valve ha invece presentato una nuova idea che potrebbe spaccare in due l'intero mercato delle console.
È stato rivelato lo Steam Machine, che si tratta essenzialmente di un mini PC con fattore di forma ridotto. È progettato per essere un'alternativa a una console sulla tua unità di intrattenimento o anche un sostituto di un PC da gioco e, secondo Valve stesso, l'obiettivo del gadget è "un potente gioco per PC reso facile, in un pacchetto piccolo e potente".
Il Steam Machine viene eseguito su SteamOS e avrà una pagina Verification dedicata come Steam Deck che spiega se un gioco è ottimizzato e perfezionato per questo nuovo sistema. Valve aggiunge che fornirà una "esperienza utente plug-and-play, pur mantenendo la potenza e la flessibilità di un PC". Ciò significa che puoi effettivamente installare le tue app sul dispositivo o persino cambiare completamente il sistema operativo.
Per quanto riguarda l'hardware, alcuni degli elementi chiave includono un fattore di forma che si estende su un cubo di circa 6 pollici, un gameplay 4K/60FPS grazie a una CPU e una GPU desktop AMD personalizzate, opzioni di archiviazione che si estendono su 512 GB e 2 TB, connettività Wi-Fi 6E e supporto Bluetooth 5.3, porte per DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C e quattro USB-A, E inoltre non ha un alimentatore poiché l'alimentatore è incorporato nel design. C'è una striscia LED per fornire alcuni utili spunti visivi e, sebbene sia fatta per Steam Controller, Valve nota che è anche ottima da usare durante lo streaming di giochi in VR (come sul nuovo sistema che è stato annunciato) o Steam Deck.
Secondo le specifiche tecniche effettive, puoi vederle di seguito.
Generale
CPU
- AMD Zen 4 6C/12T semi-custom - fino a 4,8 GHz, TDP 30W
GPU
- AMD RDNA3 semi-personalizzato 28CU - Clock massimo sostenuto di 2,45 GHz, TDP di 110 W
ARIETE
- 16 GB di DDR5 + 8 GB di VRAM GDDR6
Potenza
- Alimentazione interna, alimentazione AC 110-240V
Immagazzinamento
Due modelli di Steam Machine:
- SSD NVMe da 512 GB
- SSD NVMe da 2 TB
Entrambi i modelli includono uno slot per schede microSD ad alta velocità.
Connettività
Wi-Fi
- Wi-Fi 6E 2x2
Connessione Bluetooth
- Antenna dedicata Bluetooth 5.3
Regolatore di vapore
- Adattatore wireless integrato per Steam Controller a 2,4 GHz
I/O
Visualizza
- DisplayPort 1.4
- Fino a 4K @ 240Hz o 8K@60Hz
- Supporta HDR, FreeSync e collegamento a margherita
HDMI 2.0
- Fino a 4K @ 120Hz
- Supporta HDR, FreeSync e CEC
USB
- Due porte USB-A 3.2 Gen 1 nella parte anteriore
- Due porte USB-A 2.0 ad alta velocità nella parte posteriore
- Una porta USB-C 3.2 Gen 2 sul retro
Networking
- Gigabit Ethernet
Striscia LED
- 17 LED RGB indirizzabili individualmente per lo stato del sistema e la personalizzazione
Dimensioni e peso
Grandezza
- 152 mm di altezza (148 mm senza piedini), 162,4 mm di profondità, 156 mm di larghezza
Peso
- 2,6 kg
Software
Sistema operativo
- SteamOS 3 (basato su Arch)
Desktop
- KDE Plasma
Non si sa una data di uscita esatta, ma ci aspettiamo il 2026 e allo stesso modo non sono state rivelate informazioni sui prezzi, ma puoi dare un'occhiata al Steam Machine qui sotto.