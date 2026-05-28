Valve annuncia un importante aumento dei prezzi per lo Steam Deck

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È noto da tempo che nemmeno Valve è immune all'aumento vertiginoso dei prezzi dei componenti. Le Steam Machine sono state annunciate con grande clamore lo scorso anno, e il piano era che lanciassero all'inizio del 2026, offrendo un modo accessibile e simile a quello di console per giocare ai giochi PC.

Ma... non sono state rilasciate Steam Machine e lo Steam Deck OLED è stato esaurito da molto tempo. Non sappiamo ancora quando uscirà Steam Machine, ma mercoledì sera Valve ha annunciato che il Steam Deck OLED è finalmente tornato in magazzino per chi voleva ordinarne uno - con una piccola precisazione.

Proprio come Microsoft, Nintendo e Sony, Valve è ora costretta ad aumentare significativamente il prezzo del suo hardware datato. La ragione è, ovviamente, "l'aumento dei costi di memoria e storage", e l'aumento del prezzo riguarda sia le versioni da 512 GB che quelle da 1 TB. Valve afferma che il primo sta aumentando da £479 / €549 a £649 / €779, mentre il secondo passa da £569 / €679 a £779 / €919.

Per dirla in modo gentile, si tratta di un aumento piuttosto significativo e, al momento, non ci sono indicazioni che i prezzi dei componenti stiano calando, anzi il contrario.