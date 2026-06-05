Valve conferma che la Steam Machine uscirà quest'estate

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Mentre Valve fa la sua seconda incursione nel mondo delle console, sembra che il costante aumento del costo della RAM stia per distruggere le sue speranze di diventare una forza principale nelle console videoludiche. Nonostante ciò, quest'anno ci erano stati promessi la Steam Machine e la Steam Frame, e ora Valve ci ha detto che li avremo molto presto.

Come confermato in un nuovo post della community Steam, Valve afferma che sia il suo nuovo PC/console che il dispositivo VR saranno lanciati questa estate. Sebbene lo Steam Frame sarà sicuramente di interesse per chi è interessato alla VR e stia ottenendo il suo status Verified per i giochi VR, l'attenzione principale è sulla Steam Machine, un PC circa sei volte più potente di uno Steam Deck, che rende più facile che mai giocare ai tuoi giochi Steam nel soggiorno.

Come lo Steam Deck e lo Steam Frame, anche la Steam Machine avrà uno status Verificato per i giochi. Se uno sviluppatore ha un gioco che gira sul Deck, non deve preoccuparsi che funzioni bene sulla Steam Machine. Ma, se richiede un po' più di potenza, la Macchina ce l'ha.

Non abbiamo ancora idea del prezzo della Steam Machine, probabilmente il fattore più importante per decidere quante persone potranno comprarla al lancio. Con il prezzo del Steam Deck che è aumentato di ben il 40% nelle ultime settimane, dubitiamo che la Steam Machine sarà economica.