Valve difficilmente realizzerà giochi esclusivi per Steam Machine

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Con l'uscita della Steam Machine, Valve è ufficialmente entrata nel mondo console. O, più precisamente, l'azienda è passata al mondo del "gaming in salotto", dato che la Steam Machine è fondamentalmente un PC a forma di cubo che può anche far riprodurre tutti i tuoi giochi tramite SteamOS. Con Valve ora potenzialmente in grado di competere con Xbox, PlayStation e persino Nintendo in parte, vi potreste chiedere se seguirà gli schemi stabiliti dagli altri proprietari di piattaforme.

Una cosa che Valve non farà, secondo l'ingegnere Pierre-Loup Griffais, è concentrarsi sul creare giochi esclusivi solo per la Steam Machine, per cercare di vendere più unità. "Limitare dove le persone possono giocare a un gioco non credo sia un grande modello, almeno per noi. Siamo molto più interessati ad avere l'intero catalogo PC come nostra 'esclusiva di lancio'", ha detto Griffais a Bloomberg.

Inoltre, Valve è piuttosto felice di mantenere i giochi non esclusivi, perché significa che altri produttori possono liberamente creare dispositivi simili a Steam Machine, senza doversi preoccupare di non avere gli stessi giochi. "Vogliamo che sia ancora valido per altri produttori di hardware offrire cose come la Steam Machine, sia con prestazioni superiori sia con un set di funzionalità diverso", ha detto il collega ingegnere di Valve Yazan Aldehayyat.

"Lo guardiamo da una prospettiva a lungo termine. Qualcuno che crea uno di quei PC potrebbe effettivamente creare un'innovazione significativa che è davvero importante per le cose che arriveranno su PC, che diventano così universali e portino l'esperienza avanti di così tanto che ora l'esperienza è migliore per tutti e poi la gente potrebbe comprare più giochi," ha aggiunto Griffais.

Valve non sembra avere molti problemi a cambiare le Steam Machines in questo momento. Anche con il suo prezzo elevato, il GabeCube attualmente consente acquisti solo tramite slot riservati. Invii la tua email tramite lo Steam Store, registrando il tuo interesse, e poi speri di avere la fortuna di spendere $1000+. Che mondo.