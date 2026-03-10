Valve è stata citata in giudizio dalla UK Performing Right Society per presunto uso di opere musicali senza permesso

HQ

La Performing Right Society, un'organizzazione britannica di gestione dei diritti collettivi, sta facendo causa al proprietario di Steam, Valve, per presunto uso di opere musicali senza il permesso dei suoi membri. Sono iniziati procedimenti legali, con la PRS che sostiene che Valve non abbia mai ottenuto una licenza per utilizzare i brani dei suoi membri, che includono autori, compositori ed editori musicali.

Come riportato da GamesIndustry.biz, il PRS riconosce come la musica dei videogiochi possa far parte dell'immersione trasformativa portata nell'esperienza complessiva del videogioco. Tuttavia, secondo i documenti legali, la PRS sostiene che Valve "non ha mai ottenuto una licenza per l'uso dei diritti gestiti dalla PRS per conto dei suoi membri, composti da autori, compositori ed editori musicali."

"Molti titoli di giochi che incorporano le opere musicali dei membri PRS sono resi disponibili su Steam", secondo la causa. I grandi franchise sono menzionati come Forza Horizon, FIFA e GTA, nessuno dei quali è pubblicato o sviluppato da Valve, ma ha una sede sul Steam Store.

"La causa proseguirà a meno che Valve Corporation non si impegni positivamente nelle discussioni e non prenda la licenza necessaria per coprire l'uso del repertorio PRS, sia retroattivamente che in futuro," ha dichiarato PRS, affermando di aver cercato di collaborare con Valve per anni prima, ma di non aver ricevuto il "giusto coinvolgimento" da parte del proprietario di Steam.

Questo arriva come l'ennesimo procedimento legale intentato contro Valve, dopo che il procuratore generale di New York ha intentato una causa accusando il proprietario di Steam di aver preso di mira ingiustamente un pubblico più giovane con meccaniche di loot box.