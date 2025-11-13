Valve non ha ancora fissato un prezzo per la Steam Machine, ma afferma che sarà davvero competitiva con il prezzo di costruzione di un PC simile

HQ

Valve sta facendo un po' di scommessa, reintroducendoci alla Steam Machine. Come è stato annunciato ieri, è il pezzo principale di una nuova serie di hardware di Valve in uscita all'inizio del prossimo anno. Il Gabecube, come alcuni lo hanno chiamato, sembra una piccola scatola ordinata, ma l'unica domanda sulla bocca di tutti è quanto costerà?

Valve non è ancora pronta a rivelarlo, ma in una conversazione con l'ingegnere hardware di IGN Yazan Aldehayyat ha detto che il prezzo è competitivo se si sta pianificando di costruire un PC con specifiche simili.

"Se stai cercando di creare un PC con caratteristiche e prestazioni simili, penso che la Steam Machine avrà un prezzo davvero competitivo e fornirà un ottimo rapporto qualità-prezzo", ha detto. "L'aspetto economico che hai menzionato è uno dei motivi per cui pensiamo che una Steam Machine abbia molto senso in questo momento. Quindi è solo una cosa a cui abbiamo pensato ogni volta che abbiamo preso una decisione sull'hardware, una decisione sulle funzionalità, è assicurarci di mantenerlo il più accessibile, il più conveniente possibile".

Considerando che l'hardware è destinato a essere rilasciato relativamente presto, immaginiamo che avremo un prezzo confermato entro i prossimi mesi. Dopo che Steam Deck è decollato, sembra che ci sia di nuovo fiducia nell'hardware di Valve e dovremo solo vedere se Steam Machine riuscirà a trovare il suo posto sui nostri supporti TV. Nel mondo odierno delle console da $ 700, un'alternativa economica potrebbe essere la chiave per la Steam Machine che si fa un nome.