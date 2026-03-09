Valve riconferma il rilascio di Steam Machine nel 2026

HQ

Alla fine dello scorso anno, Valve ha presentato la sua nuova linea di hardware. Un nuovo Steam Controller, Steam Frame e il principale titolo di ripresa, la console e PC della Steam Machine. Valve stava entrando nel settore delle console e aveva dichiarato che lo avrebbe fatto all'inizio del 2026.

Tuttavia, a causa della carenza di RAM e spazio di archiviazione che riguardava tutto ciò che era gaming e PC, Valve ha dovuto posticipare il rilascio della Steam Machine e dei suoi amici dall'inizio dell'anno fino alla fine del 2026. Poi, un post sulla Steam Community nel weekend diceva che l'azienda sperava solo di riuscire a pubblicare l'hardware quest'anno.

Tuttavia, questo è stato cambiato e il post ora afferma che il piano è sicuramente di rilasciare il nuovo lotto di hardware di Steam nel 2026. "Abbiamo condiviso recentemente che ci sono state difficoltà legate alla carenza di memoria e archiviazione, ma quest'anno spediremo tutti e tre i prodotti. Altri aggiornamenti saranno condivisi man mano che finalizzeremo i nostri piani," scrisse Valve.

Probabilmente non dovremmo aspettarci un rilascio a breve, ma sembra che Valve sia pronta a rilanciare questa nuova linea di hardware. La Steam Machine sembra avere un grande successo ogni volta che uscirà, purché il prezzo non sembri un duro colpo per i portafogli. I giocatori PC desiderano un piccolo PC da gaming capace che possa spegnersi nel soggiorno, ma nel clima attuale probabilmente spenderanno solo fino a un certo punto.