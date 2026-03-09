Valve riconferma il rilascio di Steam Machine nel 2026
Un post della community di Steam è stato modificato rispetto a Valve, dove l'azienda ha dichiarato di "sperare" di rilasciare il PC da gaming quest'anno.
Alla fine dello scorso anno, Valve ha presentato la sua nuova linea di hardware. Un nuovo Steam Controller, Steam Frame e il principale titolo di ripresa, la console e PC della Steam Machine. Valve stava entrando nel settore delle console e aveva dichiarato che lo avrebbe fatto all'inizio del 2026.
Tuttavia, a causa della carenza di RAM e spazio di archiviazione che riguardava tutto ciò che era gaming e PC, Valve ha dovuto posticipare il rilascio della Steam Machine e dei suoi amici dall'inizio dell'anno fino alla fine del 2026. Poi, un post sulla Steam Community nel weekend diceva che l'azienda sperava solo di riuscire a pubblicare l'hardware quest'anno.
Tuttavia, questo è stato cambiato e il post ora afferma che il piano è sicuramente di rilasciare il nuovo lotto di hardware di Steam nel 2026. "Abbiamo condiviso recentemente che ci sono state difficoltà legate alla carenza di memoria e archiviazione, ma quest'anno spediremo tutti e tre i prodotti. Altri aggiornamenti saranno condivisi man mano che finalizzeremo i nostri piani," scrisse Valve.
Probabilmente non dovremmo aspettarci un rilascio a breve, ma sembra che Valve sia pronta a rilanciare questa nuova linea di hardware. La Steam Machine sembra avere un grande successo ogni volta che uscirà, purché il prezzo non sembri un duro colpo per i portafogli. I giocatori PC desiderano un piccolo PC da gaming capace che possa spegnersi nel soggiorno, ma nel clima attuale probabilmente spenderanno solo fino a un certo punto.