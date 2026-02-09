Valve rimborsa i giocatori Ashes of Creation anche se non soddisfano i requisiti di rimborso

HQ

Ashes of Creation, già considerato la più grande truffa nel mondo dei videogiochi, continua a essere il tema di tutti i disagi. Fortunatamente, questa volta sono buone notizie, poiché molti giocatori hanno richiesto rimborsi dopo aver saputo della cancellazione del gioco, e Valve accetta tali rimborsi senza problemi.

Questo è degno di notizia perché, sebbene Steam consenta di richiedere rimborsi, questi devono essere approvati e soddisfare una serie di requisiti, come il fatto che il gioco non sia ancora stato rilasciato, non superi le 2 ore di gioco, o non siano passati al massimo 14 giorni dall'uscita.

Con Ashes of Creation, molti giocatori non soddisfacevano questi requisiti imposti da Valve, ma Reddit ha confermato che anche senza soddisfarli, i rimborsi vengono accettati. Sebbene non ci sia stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Steam o Valve, molti utenti credono che lo abbiano fatto in risposta alla situazione ingiusta per i giocatori che si è creata con la cancellazione del gioco, e si sono affrettati a esprimere i loro commenti positivi sull'"attenzione" di Valve per la sua community.

Hai richiesto un rimborso per Ashes of Creation ?